ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска

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Армия России зачистила несколько крупных укрепрайонов ВСУ рядом с освобожденным селом Ивановское (прежнее название - Красное) и Часов Яра. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В районе недавно освобожденного села Ивановское и оккупированного города Часов Яр продолжаются бои, в результате которых нашим войскам удалось зачистить несколько крупных укрепрайонов вооруженных формирований Украины», — цитирует ТАСС Климаковского.
Он также добавил, что некоторые украинские военные сбежали со своих позиций, остальные были ликвидированы российскими ударами артиллерии, ВКС и FPV-дронов.
Кроме того, советник главы ДНР уточнил, что в числе уничтоженных украинских военных есть офицеры ВСУ.
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Элина Позднякова