«Шар-террорист»: Российские военные впервые поразили замаскированный украинский зонд

Фото: istock / Konstantin Shashkov
Военнослужащие российской армии уничтожили воздушный шар-террорист ВСУ, который замаскировали под зонд. Украинские войска применяли их, что чтобы бесшумно поражать цели.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, «беспилотники» оснащены GPS-трекером, балластом, управляющей электроникой, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это. Чтобы избежать обнаружения артиллерией и системами ПВО, конструкция напоминает метеозонд.
Использую такие шары для терроризирования мирного населения — точно попасть в цель невозможно, но можно случайным образом сбрасывать снаряды на населённые пункты.
Ранее сообщалось, что ВС Украины запустили ракету с надписью «на Crocus Sity Hall» на свои же позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Использую такие шары для терроризирования мирного населения — точно попасть в цель невозможно, но можно случайным образом сбрасывать снаряды на населённые пункты.
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Алина Юрчак