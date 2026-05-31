В США раскрыли чисто украинских военных, самовольно покинувших свои части
Около 200 тысяч украинских военнослужащих в разные периоды самовольно покидали свои части. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на правительственные данные.
По информации издания, значительная часть военнослужащих оставляла службу уже в первые дни после прибытия на базовую подготовку. В материале отмечается, что одной из распространенных причин подобных случаев называлось направление новобранцев в «плохо организованные бригады».
Для снижения числа таких инцидентов командование, по данным NYT, предлагало ужесточить меры ответственности, включая возможную заморозку банковских счетов, лишение водительских прав и усиление уголовного преследования.
Также сообщается, что украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова выступила с инициативой ввести для новобранцев дополнительный трехдневный адаптационный курс, который должен помочь смягчить первые, наиболее сложные дни военной службы.
Ранее украинские официальные лица уже сообщали о масштабах проблемы. Так, по данным, приводимым в публикациях и заявлениях различных представителей власти, число случаев самовольного оставления частей с начала конфликта исчисляется сотнями тысяч. К причинам подобных явлений относят организационные проблемы в армии, особенности мобилизации и отсутствие единообразной системы поддержки военнослужащих на этапе обучения.
Читайте также: