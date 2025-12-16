Расчеты группировки «Юг» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Артиллерийские расчеты «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинских сил на северском направлении.
По информации Минобороны России, во время операции противник потерял важный объект. Огневые группы гаубицы «Мста-Б» провели огневое поражение тыловых районов врага и выявили местоположение центра, а точный огонь привел к его уничтожению.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
