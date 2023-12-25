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Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что самым вероятным сценарием окончания украинского конфликта является заморозка боевых действий. Об этом сообщает CNN.
По словам Шмидта, между заморозкой конфликта на Украине и его политическим решением может пройти несколько лет. Он также назвал другие возможные сценарии конфликта, признав вероятным абсолютную победу российской стороны.
Победа же Украины с возвращением утраченных территорий, в свою очередь, может состояться лишь при условии, что Брюссель и Вашингтон выйдут из политического тупика и предоставят очередную помощь ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Победа же Украины с возвращением утраченных территорий, в свою очередь, может состояться лишь при условии, что Брюссель и Вашингтон выйдут из политического тупика и предоставят очередную помощь ВСУ.
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Диана Аванесян