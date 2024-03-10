Расчёт беспилотников ВС РФ «Орлан» помог уничтожить радиолокационную станцию ВСУ

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Расчёт российских беспилотников «Орлан-10» помог российским артиллеристам уничтожить радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра с помощью высокоточного снаряда «Краснополь», выпущенного самоходной гаубицей ВС РФ «Мста-С». Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Оператором беспилотного комплекса была обнаружена позиция размещения радиолокационной станции противника. Незамедлительно координаты вражеской РЛС были переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее <...> После получения команды на огонь по цели расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» произвел выстрел и с 20 км уверенно поразил радиолокационную станцию», — рассказали в российском военном ведомстве.БПЛА «Орлан-10» не только осуществляет воздушную разведку, но также днем и ночьюкорректирует огонь артиллерийских систем и сопровождает колонны противника, рассказал командир роты БПЛА с позывным «Степь».
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