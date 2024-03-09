Минобороны показало кадры уничтожения украинской С-300 под Покровском в ДНР

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ВС РФ уничтожили в ДНР зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Покровск Донецкой Народной Республики» — сообщили в ведомстве.На опубликованном Минобороны видео видно, как ВС РФ наносят точный удар по украинской пусковой установке С-300 в районе населенного пункта Покровск. Атака была произведена российским «Искандером». После удара техника противника вспыхнула и выгорела практически полностью.
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Анастасия Хохлова