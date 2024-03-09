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Минобороны показало кадры уничтожения украинской С-300 под Покровском в ДНР

09 марта 2024, 13:54
Фото: istock /dr_evil

Фото: istock /dr_evil

ВС РФ уничтожили в ДНР зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Покровск Донецкой Народной Республики» — сообщили в ведомстве.
На опубликованном Минобороны видео видно, как ВС РФ наносят точный удар по украинской пусковой установке С-300 в районе населенного пункта Покровск. Атака была произведена российским «Искандером». После удара техника противника вспыхнула и выгорела практически полностью.


Прежде сообщалось, что ВС РФ в Одессе уничтожили секретный объект ВСУ и НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Дрон ВСУ атаковал село под Белгородом
Под Белгородом дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом в селе
09 марта 2024, 11:49

Фото: iStock/aapsky

В селе Безымено в Грайворонском городском округе под Белгородом украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 9 марта.

Гладков отметил, что инцидент не привел к пострадавшим, однако в результате взрыва в доме разбились окна, и повреждена газопроводная линия. Оперативные службы находятся на месте происшествия и проводят работы, отметил губернатор.

Министерство обороны России ранее объявило об уничтожении 47 украинских беспилотников в различных областях, включая Белгородскую, Курскую, Волгоградскую и Ростовскую, где сбили 41 дрон.

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Business Insider: Украина продолжит терять территории после Авдеевки
09 марта 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

После взятия под свой контроль Авдеевки российские военные не собираются останавливаться и продолжают неуклонное продвижение вперёд. Поэтому Украина в ближайшее время продолжит уступать территории.
Об этом пишут обозреватели издания Business Insider. В публикации обращается внимание на то, что Вооружённые силы РФ не снизили темпов наступления после взятия Авдеевки и уже освободили несколько населённых пунктов на этом направлении. Авторы статьи отмечают, что силы ВСУ постепенно иссякают, в следствие чего они уже не могут оказывать наступающим российским частям должного сопротивления.

В материале указывается необходимость для Украины в ближайшее время раздобыть необходимое оборудование, подвести свежие части, чтобы создать более мощные оборонительные рубежи. В противном случае российские военные легко прорвут оборону ВСУ, что чревато для Киева очередными потерями территорий.

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Власти Киева заявили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области
09 марта 2024, 11:06

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

После взрыва на одном из промышленных предприятий Днепропетровской области возник сильный пожар. Об этом рассказал глава областного совета региона Николай Лукашук.
В своём телеграм-канале он подтвердил, что пожар возник на промышленном объекте после взрыва. По словам украинского чиновника, сотрудники пожарно-спасательных служб сумели оперативно справиться с огнём. О каком именно предприятии идёт речь, Лукашук не уточнил.

Ранее сообщалось о повреждении в результате взрыва промышленного объекта в родном городе Зеленского Кривом Роге Днепропетровской области. Информация появилась на фоне объявленной в регионе в ночь на 9 марта воздушной тревоги. Пока не ясно, идёт речь об одном и том же предприятии, или о разных.

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Штурмы ВС РФ под Работино и атаки ВСУ в Бердычах: последние новости СВО
09 марта 2024, 10:23

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска развивают наступление на нескольких направлениях, ВСУ сдерживают оборону, но теряют личный состав. О том, где ВС РФ удалось продвинуться, и куда противник стягивает дополнительные силы, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление


ВСУ предприняли попытку атаки позиций ВС РФ на восточных окраинах Бердычей. В «карманах» в районе Тоненького и Орловки также сохраняется присутствие украинских подразделений, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении противник стремится вернуть контроль над ранее утраченными позициями в Богдановке. Из Дружковки поступает информация о начале эвакуации сотрудников украинского МВД.

ВС РФ активно применяют средства дальнего поражения и продолжают наступать в районе Клещеевки и Богдановки. Также российские бойцы стремятся выбить противника с западной стороны Ивановского.


Запорожское направление


Противник укрепляет линию обороны и перебрасывает резервы под Работино. Артиллерия активно работает с обеих сторон. Линия боевого соприкосновения на этом участке фронта существенно не изменилась. ВС РФ уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ.


Донецкое направление


ВС РФ провели серию успешных атак в районе Новомихайловки. Встречные бои зафиксированы возле Победы. В Красногоровке, при поддержке средств дальнего поражения, ВС РФ продолжают продвигаться с южной стороны города.

ВСУ оказывают активное сопротивление, невзирая на потери среди личного состава и техники. Украинская сторона стягивает резервы в Орловку.

Луганское направление


На Луганском фронте российские войска, при поддержке артиллерии, продолжают штурмовые действия у Ямполевки и Тернов. В результате атаки ВСУ потеряли один бронированный автомобиль.

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#сводкасво
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Стала известна цель одного из сбитых украинских дронов
Один из дронов ВСУ должен был атаковать Новолипецкий металлургический комбинат
09 марта 2024, 10:21

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Ночью и ранним утром 9 марта силами противовоздушной обороны было сбито большое количество беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону российских регионов. Один из украинских дронов должен был нанести удар по Новолипецкому металлургическому комбинату.
Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. В своём телеграм-канале он опубликовал фотографию обломов одного из сбитых БПЛА. На фрагменте уничтоженного аппарата отчётливо видна сделанная маркером надпись: «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату», а также пририсованное сердце. Рожин пояснил, что на снимке обломки сбитого беспилотника «Лють».

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о том, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских БПЛА. Один дрон был сбит над территорией Белгородской области, два — над Курской областью, ещё три — над Волгоградской областью. Самой массированной атаке подверглась Ростовская область, где с помощью ракет и средств радиоэлектронной борьбы был перехвачен 41 дрон ВСУ.

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#пво
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Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге
09 марта 2024, 09:38

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрывы в Кривом Роге повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале.
Удар по объекту был нанесен минувшей ночью около 02:00 по мск. Спустя час возгорание удалось локализовать.

На месте происшествия продолжают работать специальные службы.Отметим, что в настоящее время информации от Минобороны РФ не поступало.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО за ночь перехватила 47 дронов ВСУ, которые пытались атаковать различные регионы страны. Наибольшее количество БПЛА было направлено в Ростовскую область. В результате атаки пострадал сотрудник МЧС.

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#пво
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В США указали на критичность ударов по ВСУ «Кинжалами»
Defense TV: удары «Кинжалами» по ВСУ меняют ситуацию на поле боя
09 марта 2024, 08:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские сверхзвуковые ракеты «Кинжал», которые наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины, имеют значительное воздействие на ход спецоперации. Об этом сообщает американский аналитический YouTube-канал Defense TV.
По данным военных обозревателей, воздух начинает дрожать, когда ракета «Кинжал» достигает скорости в 10 Махов (10 скоростей звука). Эти удары по украинским военным объектам, согласно американским экспертам, демонстрируют невиданную мощь российского вооружения.

Специалисты также подчеркнули, что гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, достигая цели на расстояние до 2000 км.

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Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского
Украинский военнопленный Гуприн: в ВСУ от прихода Сырского ждали перемирия
09 марта 2024, 08:49

Фото: iStock.com/Dmytro Sheremeta

Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что его подразделение ожидало перемирия после прихода нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, передает РИА Новости.
По его словам, они надеялись, что Сырский примет меры и, возможно, договорится с президентом Зеленским по поводу переговоров с Россией. Он отметил, что с предыдущим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на подобное было сложно расчитывать. Гуприн также отметил, что Сырский родился и учился в РСФСР.

Ранее появилась информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) прописывала своих офицеров в мариупольском приюте для бездомных. Эти сведения были обнаружены российскими силовиками, которые нашли документы, подтверждающие, что СБУ прописывала своих сотрудников в приюте для бездомных с целью сокрытия их личности.

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ВС РФ в Одессе уничтожили секретный объект ВСУ и НАТО
ВС России поразили секретный центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2»
09 марта 2024, 08:11

Фото: iStock/zim286

ВС РФ нанесли удар по секретному центру космической разведки Украины «Овидиополь-2». Об этом сообщает «Военный обозреватель».
В результате атаки объект был полностью уничтожен.

Авторы статьи сообщили, что секретный центр в Одессе спонсировали и фактически контролировали спецслужбы НАТО. На объекте были установлены системы для ведения радиоразведки. Перехваченные данные сообщались ВСУ.

Прежде сообщалось, что расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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