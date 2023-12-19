Расчёты РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска

Фото: сайт Минобороны РФ
Расчёты РЗСО «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника к северу от Артёмовска», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что средствами объективного контроля в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Информацию оперативно передали на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка ВДВ. Десантники после выполнения задачи оперативно свернулись и убыли для перезарядки в безопасный район.
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