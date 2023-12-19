Расчёты РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска

ВСУ испытывают трудности с личным составом, однако готовят дополнительные резервы для проведения неких масштабных наступательных действий в будущем. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с изданием Reuters.