Расчёт FPV-дронов группировки войск «Днепр» подбил десантную лодку ВСУ

Фото: iStock/NiseriN
Расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» минувшей ночью подбил десантную лодку ВСУ, двигавшуюся по Днепру около одного из мостов у Херсона. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир подразделения БПЛА с позывным «Хабр».
Отмечается, что операторы дронов обнаружили украинскую десантную лодку в акватории Днепра. Было принято решение нанести удар. Он был зафиксирован разведывательным коптером, который оборудован тепловизионной и ночной камерой. В результате успешного удара дрона цель была ликвидирована.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаковать российские позиции на красноармейском направлении. В результате они понесли большие потери и позволили ВС РФ продвинуться дальше.
Читайте также:
«Финальная фаза»: В США заявили о скором завершении конфликта на Украине
Бои в Курской области: ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из российского приграничья
«Баба Яга» больше не полетит: ВС РФ поразили аэродром базирования тяжёлых дронов ВСУ
Анастасия Чинкова