Расчёт FPV-дронов группировки войск «Днепр» подбил десантную лодку ВСУ

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.