Появились кадры уничтожения дрона ВСУ «Jupiter H-3» расчётом ЗРК «Бук-М1-2»

Видео: Минобороны РФ
Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» впервые уничтожил беспилотник украинской армии «Jupiter H-3». Кадры работы российских военных публикует Минобороны РФ.
«Расчеты ЗРК «Бук-М1-2» группировки войск «Юг» продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также в ежедневной сводке оборонное ведомство России сообщило, что Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки. Кроме того, над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских беспилотников самолетного типа.
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Элина Позднякова