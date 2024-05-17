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Появились кадры уничтожения дрона ВСУ «Jupiter H-3» расчётом ЗРК «Бук-М1-2»

Расчёт ЗРК «Бук-М1-2» впервые уничтожил украинский дрон «Jupiter H-3»
17 мая 2024, 16:21

Видео: Минобороны РФ

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» впервые уничтожил беспилотник украинской армии «Jupiter H-3». Кадры работы российских военных публикует Минобороны РФ.


«Расчеты ЗРК «Бук-М1-2» группировки войск «Юг» продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также в ежедневной сводке оборонное ведомство России сообщило, что Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки. Кроме того, над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских беспилотников самолетного типа.

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#всу
В Финляндии заявили о начале мировой войны при отправке войск на Украину
Министр Финляндии: отправка войск на Украину приведет к мировой войне
17 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/vadimrysev

Отправка западных войск на Украину приведет к началу третьей мировой войны, пишет Yle.
Об этом заявила министр образования Финляндии и кандидат на мандат Европарламента Анна Майя-Хенрикссон. По ее словам, с такими решениями следует быть очень осторожными, потому что отправка войск на Украину грозит мировой войной, это огромный риск.

Ранее гендиректор по оборонной политике в финском Минобороны Янне Куусела сообщил, что идея отправки военных альянса для участия в боях на Украине не вызывает энтузиазма в Финляндии. По его словам, НАТО и так вмешивается в конфликт на Украине, помогая стране вооружениями и советами.

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#спецоперация
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В Одессе прогремел взрыв после объявления ракетной опасности
Мэр Одессы Труханов заявил о взрыве в городе
17 мая 2024, 16:19

Фото: iStock/dzika_mrowka

Власти Одессы сообщили о взрыве в регионе после объявления воздушной тревоги. Об этом пишет издание «Страна».
Также информацию о взрывах подтвердил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, сообщается о взрыве в Харькове. Сигналы оповещения населения также прозвучали в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В настоящее время информации о поврежденных объектах на территории Украины нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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#минобороны рф
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#одесса
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Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос швейцарской конференции по Украине
17 мая 2024, 15:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином они комплексно обсудили вопрос мирной конференции по Украине в Швейцарии, включая приглашение Китая на это мероприятие, пишет РИА Новости.
«Мы обсуждали этот вопрос в комплексе,» — отметил Путин, отвечая на вопрос, касался ли он с Си Цзиньпином приглашения китайских представителей на конференцию по Украине в Швейцарию.
Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от Люцерна. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите, и Москва не планирует участвовать в любом случае.

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#швейцария
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В Черном море уничтожили 25 безэкипажных катеров за сутки
17 мая 2024, 15:45

Фото: iStock/skostin1951

Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки, сообщило Министерство обороны РФ в пятницу.
«Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских беспилотных катеров», — говорится в заявлении ведомства.
Минобороны регулярно сообщает об уничтожении беспилотных катеров ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота уничтожили пять таких катеров в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.

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ВСУ не смогут долго удерживать позиции в Сумской области в случае наступления ВС РФ
Шарковский: ВСУ не смогут долго удерживать позиции в Сумской области
17 мая 2024, 15:31

Фото: istock / Irina Piskova

Украинские силы не смогут долго удерживать позиции в Сумской области в случае наступления России. Так военный эксперт Александр Шарковский прокомментировал заявление главкома ВСУ Сырского, что Вооруженные силы Украины готовятся к оборонительным действиям в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «‎Абзац»‎.
По его мнению там пересечённая местность и широкие овраги. Оборонительные линии, которые ВСУ сделали в поле, армия РФ разнесет в щепки очень быстро, сказал он.

«Долго удержаться им не удастся – придётся отходить на линию городов», — добавил эксперт.

Он отметил, что сам город Сумы ВСУ могут укрепить, но там уже идет работа авиации РФ. Шарковский добавил, что развитие боевых действий там будет похоже с текущим наступлением России на Харьковском направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО
17 мая 2024, 15:25

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до обострения конфликта на Украине он поддерживал постоянный контакт с Владимиром Зеленским.
На пресс-конференции журналист спросила, будет ли Россия считать Зеленского легитимным президентом после окончания его срока 20 мая и планирует ли Путин общаться с ним после этого.

«Мы раньше общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт перешел в острую фазу вооруженного противостояния», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее Зеленский утверждал, что Запад боится Путина, несмотря на более мощную экономику и военный потенциал. Он также отметил, что западные страны опасаются прямого участия в конфликте на Украине, боясь полномасштабного столкновения с Москвой.

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На Западе назвали сюрпризом продвижение ВС РФ под Харьковом
17 мая 2024, 15:25

Фото: iStock/Evgeny555

Продвижение ВС РФ под Харьковом стало сюрпризом для всех, пишет Valeurs Actuelles.
Речь также идет и о разведке США, которая никого не предупредила о подобном сценарии. Об этом сообщает генерал авиации ВС Франции Брюно Клермон.

По его словам, продвижение российской армии стало сюрпризом. Не от кого не было предупреждения. По его мнению, ситуация складывается в пользу Москвы.

Ранее зампредседателя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Ведант Пател заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в невероятно отчаянном положении. Он подчеркнул, что это очевидно для Штатов.

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Названа площадь занятых ВС РФ территорий под Харьковом
#вс рф
#харьков
#сша
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В России создали беспилотник самолетного типа для ударов в глубину фронта ВСУ
В России создали БПЛА «Стрела» для поражения объектов противника в глубине фронта
17 мая 2024, 15:19

Фото: istock / Olena Bartienieva

В России разработали дрон-камикадзе самолетного типа, который сможет осуществлять атаки на объекты ВСУ в глубине фронта. Об этом пишет ТАСС.
Беспилотник разработан в научно-производственном объединении «Стрела», расположенном в Тульской области.

Отмечается, что российские бойцы уже успели испытать вооружение в зоне проведения спецоперации.

«Было зафиксировано успешное поражение объекта противника на дистанции 24 километра», — рассказали на производстве.

По информации издания, российский дрон-камикадзе сможет преодолевать средства радиоэлектронной борьбы, кроме того, ему под силу пройти расстояние, превышающие дальность полета FPV-квадрокоптеров.

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#дрон
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#вооружение
#сво
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Переговоры могут длиться 100 лет: Зеленский не пойдёт на мирное решение конфликта
Баранец: Зеленский никогда не пойдёт на мирное решение конфликта
17 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/Diy1

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдёт на мирное урегулирование конфликта с Россией.
Такую уверенность в беседе с «Радио 1» высказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее арабский телеканал Al Jazeerа сообщал, что развитие операции на Харьковском направлении может закончиться тем, что Зеленский пойдет на условия России при подписании мирного соглашения.

«Зеленский никогда не пойдёт на мирное решение конфликта. Киев уже чётко обозначил свои требования для начала переговоров, для этого Россия должна отдать Украине Крым. А также вывести войска из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей», — напомнил Баранец.

Успехи российской армии в Харьковской области могут привести к тому, что НАТО введёт свои войска в зону спецоперации, и тогда будет «война не по-детски», считает эксперт.

«Переговоры могут длиться 100 лет. Они выдвинули свои условия, а мы – свои, на основании нынешних реалий. Никто не соглашается. Россия не будет выводить войска с освобождённых территорий. Россия заплатила высокую цену за эти успехи и отступать не будет», — пояснил собеседник «Радио 1».

Кроме того, Баранец отметил, что армия России «положила глаз» на Одессу и Николаев, а также двигается в направлении Харькова, который пока ВС РФ брать не собираются.

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