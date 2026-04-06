06 апреля 2026, 14:43

Депутат Крастелев: Для Запада Украина не союзник, а расходный материал

Для США и Европы украинская власть — это не союзник, а инструмент для достижения собственных геополитических целей. Поэтому дискуссии о легитимности выборов, длительности полномочий и конституционных положениях служат лишь риторическим прикрытием. Так считает координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.





По его словам, политики Запада жонглируют понятиями «легитимности» в отношении Украины и используют их в своих целях.





«Конечно, ни о какой легитимности речь не может идти, но этот режим Западу удобен, он нужен в таком виде, в котором он есть. Западные структуры финансируют Киев, используют его в прямом смысле слова, платят ему, чтобы он продолжал этот конфликт», — заявил Крастелев в разговоре с RuNews24.ru.