Раскрыли число сбитых украинских самолетов в ходе СВО

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С начала проведения специальной военной операции (СВО) системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 550 украинских самолетов, сообщил заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) России Андрей Семенов, передает ТАСС.
«Российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт. Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов, и более 27 000 БПЛА», – заявил Семенов.
В ночь на 5 июля российская система ПВО сбила десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют.
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Александр Климов