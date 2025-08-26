Раскрыт единственный способ давления на Россию, который остался у Мерца
Политолог Блохин: у ФРГ нет давления на РФ, кроме военного присутствия
У Германии не осталось рычагов давления на Россию, кроме непосредственного военного участия в конфликте на стороне Украины. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
«У Запада не осталось других способов надавить на Россию, кроме отправки собственного контингента на Украину. Конечно, европейские политики могут говорить про дополнительные санкции против Москвы и наших партнеров, как это сделал Мерц», — пояснил Блохин в беседе с «Газетой.Ru».
Политолог подчеркнул, что антироссийские санкции не приносят европейским странам ожидаемого эффекта.
Он добавил, что через российских партнёров давление также не удалось, напомнив про вторичные санкции против Китая и Индии.
В свою очередь профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT заявил, что слова Мерца рассчитаны на президента США Дональда Трампа.
«Канцлер ФРГ, как и его европейские коллеги, пытается втянуть американцев в долгосрочный конфликт с Россией на стороне Украины. Немецкое руководство знает, что президент США хотел бы организовать прямые переговоры Путина и Зеленского», — пояснил Фельдман.
Политолог добавил, что Мерц понимает, что переговоры на подобном уровне невозможны без предварительной подготовки и согласования вопросов мирного соглашения.
Европейские лидеры начали готовить почву для последующего обвинения Москвы в нежелании общаться с Зеленским. Однако Трамп пока не поддаётся на давление, заключил Фельдман.