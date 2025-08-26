Раскрыт единственный способ давления на Россию, который остался у Мерца

26 августа 2025, 18:29

Политолог Блохин: у ФРГ нет давления на РФ, кроме военного присутствия

Фото: iStock/Ruma Aktar

У Германии не осталось рычагов давления на Россию, кроме непосредственного военного участия в конфликте на стороне Украины. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.





Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.





«У Запада не осталось других способов надавить на Россию, кроме отправки собственного контингента на Украину. Конечно, европейские политики могут говорить про дополнительные санкции против Москвы и наших партнеров, как это сделал Мерц», — пояснил Блохин в беседе с «Газетой.Ru».

«Канцлер ФРГ, как и его европейские коллеги, пытается втянуть американцев в долгосрочный конфликт с Россией на стороне Украины. Немецкое руководство знает, что президент США хотел бы организовать прямые переговоры Путина и Зеленского», — пояснил Фельдман.