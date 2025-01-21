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Президент США Дональд Трамп приостановил помощь Киеву на 90 дней для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом заявил военный эксперт и политолог Андрей Кошкин. Таким образом, по его мнению, американский лидер увеличит вложения в военно-промышленный комплекс США.
«То есть Трамп как бизнесмен дает понять своему военно-промышленному комплексу, который якобы говорит: вот, нам нужна война на Украине, это заказы, мы будем богатеть. Он им говорит: подождите, я вам сделаю так, что вы получите в десять раз больше и без этой войны на Украине. Это вы получите от всей Европы. Но при этом Европа будет еще больше подчиняться Америке», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.При этом лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Трамп решил постановить на паузу поддержку Киева для того, чтобы проверить, как это соотносится с американскими интересами. Как отметил парламентарий в разговоре с RT, для главы киевского режима Владимира Зеленского эта новость стала таким же шоком, как и для европейской элиты.
«Трамп уже заявил о желании провести встречу с президентом России «как можно скорее», а также о том, что он намерен стать «миротворцем» и «объединителем». Вопрос — на каких условиях. Россия, как сказал накануне Владимир Путин, готова к диалогу на равных и взаимоуважительных условиях, при полном учёте наших национальных интересов и безопасности», — заключил депутат.Читайте также:
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