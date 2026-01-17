Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ

17 января 2026, 07:52

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников

Фото: iStock/e-crow

ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 99 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.