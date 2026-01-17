Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 99 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над Белгородской областью нейтрализовали 29 дронов, над Курской — 12. По четыре беспилотника сбили над Ростовской и Астраханской областями, два — над Республикой Крым. Над акваторией Черного моря уничтожили 47 БПЛА, а один — над Азовским морем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
