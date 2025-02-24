Раскрыт план Макрона и Стармера против России

Военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что украинские военные, находящиеся в тяжелом положении вдоль всей линии фронта, будут все более склонны отказываться от участия в боевых действиях, когда осознают, что начались переговоры между Россией и США. Об этом пишет РИА Новости.