Раскрыт план Макрона и Стармера против России

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с лидером США Дональдом Трампом попытаются уговорить его прекратить двусторонние переговоры с РФ. Об этом информирует британская газета The Times.
Согласно информации издания, французский и британский политики могут предложить Трампу план по обеспечению безопасности Украины силами Европы.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.
Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.
Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова