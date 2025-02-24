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Раскрыт план Макрона и Стармера против России

Times: Макрон и Стармер будут отговаривать Трампа от переговоров с Москвой
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с лидером США Дональдом Трампом попытаются уговорить его прекратить двусторонние переговоры с РФ. Об этом информирует британская газета The Times.
Согласно информации издания, французский и британский политики могут предложить Трампу план по обеспечению безопасности Украины силами Европы.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, что произошло после падения обломков БПЛА в Рязанской области
Малков: из-за падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие
24 февраля 2025, 08:18

Фото: iStock/abadonian

В Рязанской области были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Падение обломков БПЛА вызвало возгорание на территории одного из предприятий. Об этом написал губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
Однако, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время проводится оценка материального ущерба, и на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской и один — над Крымом. Ситуация остается под контролем, власти продолжают следить за развитием событий.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 22 БПЛА ВСУ
24 февраля 2025, 07:34

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 16 БПЛА уничтожены над Орловской областью, три БПЛА над Брянской областью, два БПЛА над Рязанской областью и один БПЛА над Республикой Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российские десантники уничтожили американскую технику под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские десантники уничтожили американскую технику под Курском
Командир Вепрь: десантники уничтожили американскую технику в Курской области
24 февраля 2025, 07:30

Фото: iStock/zim286

Беспилотный летательный аппарат с оптоволоконным управлением 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, входящий в состав группировки войск «Север», за сутки уничтожил несколько единиц американской техники, а также советские БМП. Об этом пишет РИА Новости.
«Один из расчётов, назначенных на охоту в своей зоне, уничтожил технику американского и советского производства», — рассказал командир батальона с позывным «Вепрь».

Он объяснил, что в течение дня десантники уничтожили советские БМП-1, а также технику американского производства, включая бронетранспортёры М1068 и MaxxPro, а также бронемашину Stryker.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее военный аналитик заявил, что украинские боевики, находящиеся в тяжелом положении вдоль всей линии фронта, будут все более склонны отказываться от участия в боевых действиях, когда осознают, что начались переговоры между РФ и США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе сообщили о капитуляции ВСУ
Меркурис: боевики ВСУ перестанут воевать после начала переговоров
24 февраля 2025, 07:13

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что украинские военные, находящиеся в тяжелом положении вдоль всей линии фронта, будут все более склонны отказываться от участия в боевых действиях, когда осознают, что начались переговоры между Россией и США. Об этом пишет РИА Новости.
«Когда у них начнут заканчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом разгаре, — это начнет оказывать эффект», — считает эксперт.

Аналитик добавил, что украинские бойцы могут начать сомневаться в целесообразности участия в «проигранной войне» и выполнять приказы «оторванного от реальности президента». Он отметил, что, несмотря на заявления украинского руководства, российское наступление продолжается и ситуация для украинских военных быстро ухудшается.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#всу
#вс рф
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В российском регионе из-за попытки атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар
Baza: БПЛА ВСУ атаковали Рязанскую область, в районе НПЗ начался пожар
24 февраля 2025, 05:51

Фото: iStock/sommersby

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Рязанскую область. По предварительной информации Telegram-канала Baza, их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Местные жители слышали несколько взрывов, а в районе предприятия вспыхнул пожар.
В настоящее время работает система ПВО.

Ранее в ночь на 23 февраля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников над разными регионами страны. В Орловской области было сбито пять дронов, по четыре — над Белгородской и Курской областями.

Также сообщалось, что рок-певица Мара (Мара Владимировна Кана) выступила с концертом для бойцов специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в Центре Илизарова в Кургане. Мара наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече и фото события ​смотрите в материале «Радио 1».

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#бпла
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#всу
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