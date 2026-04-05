Раскрыт план ВСУ по борьбе с массовым дезертирством
Украинское командование собирается перебросить спецотряды военной службы правопорядка к Гонтаровке Харьковской области для борьбы с массовым дезертирством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его данным, задачей «военной полиции» станет поиск и поимка дезертиров из состава 113-й и 120-й отдельных бригад территориальной обороны и 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также они должны предотвратить бегство работников ЖКХ, которых вывезли на принудительные работы по оборудованию позиций южнее Заречного.
Однако при реализации этого плана появились проблемы: командование службы правопорядка не смогло набрать необходимое количество людей из-за «внезапной эпидемии ОРВИ». Как отметил собеседник агентства, таким образом боевики пытаются легально избежать командировки в опасный прифронтовой район, чтобы не становиться частью заградотрядов.
