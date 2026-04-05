Достижения.рф

ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в Сумской области
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.



По его словам, которые приводит РИА Новости, противник попытался перебросить силы на один из участков фронта, решив, что погода в этом поможет.

«Шансов здесь перемещаться у противника давно нет, но, видимо, решили воспользоваться метеоусловиями, понадеюсь на туман, на дождь», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что на этом направлении ведется круглосуточная разведка с использованием различных типов БПЛА. В итоге колонну быстро обнаружили и уничтожили военнослужащие группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что украинские боевики 34 раза обстреляли из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области за минувшие сутки.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0