ВСУ провалили попытку переброски сил под Сумами

05 апреля 2026, 11:45

ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в Сумской области

Военные ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.





По его словам, которые приводит РИА Новости, противник попытался перебросить силы на один из участков фронта, решив, что погода в этом поможет.

«Шансов здесь перемещаться у противника давно нет, но, видимо, решили воспользоваться метеоусловиями, понадеюсь на туман, на дождь», — сказал собеседник агентства.