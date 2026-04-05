Украинец убежал от ТЦК по крыше машины
В Одессе произошёл инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), которые попытались задержать молодого человека.
Как сообщают украинские СМИ, уклонисту удалось скрыться, пробежав по крыше автомобиля. На опубликованном видео видно, как несколько военных в форме вместе с гражданским мужчиной пересекают парковку.
Внезапно молодой человек запрыгивает на крышу припаркованной машины и убегает. Представители воинской организации пытаются его преследовать, но беглецу удаётся скрыться.
Ранее стало известно, что в Херсоне сотрудникам ТЦК разрешили применять огнестрельное оружие против граждан в случае сопротивления.
