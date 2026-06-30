Раскрыт предполагаемый срок полного освобождения Константиновки

30 июня 2026, 18:15

Военэксперт Кнутов: ВС РФ могут освободить Константиновку через три недели

Фото: iStock/zim286

Российские военные могут полностью освободить Константиновку в ДНР от ВСУ уже в ближайшее время. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.





По его словам, при благоприятных условиях это произойдет в течение двух-трех недель. Эксперт уточнил, что на сегодняшний день 96% города находятся под контролем российских сил. Сейчас ВС РФ двигаются в сторону Дружковки. Там они смогут перерезать трассу, связывающую два населенных пункта, чтобы помешать перемещению противника.





«Наши войска частично обошли Константиновку с северо-востока и с севера и выходят непосредственно к Дружковке. Это позволит избегать проникновения доставки резервов, боеприпасов, продуктов питания ВСУ непосредственно в Константиновку», — пояснил Кнутов в беседе с изданием «Абзац».