30 июня 2026, 09:08

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. За минувшие сутки ВС РФ завершили зачистку населённого пункта Приют в ДНР, перекрыв пути снабжения константиновской группировки противника. На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили несколько артиллерийских систем ВСУ западного производства, а в ДНР штурмовики освободили Богодаровку, закрепившись на правом берегу реки Гайчур. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Тактический прорыв на западном фланге ДНР Контрбатарейная работа под Красным Лиманом Закрепление на правобережье Гайчура и срыв ротации ВСУ Ликвидация командного узла РЭБ ВСУ Удары по ВСУ в в Харьковской области Су-34 уничтожил склад ВСУ

Ночная работа ПВО

Тактический прорыв на западном фланге ДНР

Контрбатарейная работа под Красным Лиманом

Закрепление на правобережье Гайчура и срыв ротации ВСУ

Ликвидация командного узла РЭБ ВСУ

Удары по ВСУ в в Харьковской области

Су-34 уничтожил склад ВСУ