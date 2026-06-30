Освобождение сел Приют и Богодаровка, уничтожение склада БПЛА и узла РЭБ ВСУ: последние новости СВО на 30 июня
Российские войска продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. За минувшие сутки ВС РФ завершили зачистку населённого пункта Приют в ДНР, перекрыв пути снабжения константиновской группировки противника. На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили несколько артиллерийских систем ВСУ западного производства, а в ДНР штурмовики освободили Богодаровку, закрепившись на правом берегу реки Гайчур. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 419 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над девятнадцатью субъектами федерации, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Липецкую, Ростовскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крымский полуостров. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Тактический прорыв на западном фланге ДНРПо информации Минобороны РФ, подразделения 102-го мотострелкового полка из состава 8-й гвардейской армии, действующие в рамках группировки «Центр», завершили зачистку населённого пункта Приют. Данный объект находится в двадцати километрах западнее города Константиновка. Установление контроля над этим рубежом и последующими опорными пунктами перекрывает каналы снабжения константиновской группировки противника и создаёт предпосылки для её полной блокады.
Наибольшую сложность представлял маршрут выдвижения к посёлку. Плотное применение вражеских беспилотных аппаратов вкупе с инженерными заграждениями — минными полями, спиралями Бруно, маскировочными сетями и противотанковыми рвами — существенно тормозило продвижение ударных групп ВС РФ. Корректировка манёвра осуществлялась офицерами круглосуточно через каналы видеоразведки с БПЛА, что позволяло выявлять огневые точки и скрытые позиции обороняющихся.
Контрбатарейная работа под Красным ЛиманомРасчётные группы беспилотной авиации 25-й общевойсковой армии ВС РФ удерживают инициативу на подступах к Красному Лиману, ограничивая манёвр сил противника на внешних рубежах города. Операторы FPV-комплексов наносят точечные удары по артиллерийскому парку ВСУ. Минувшим днём зафиксировано поражение нескольких ствольных систем, включая самоходные установки иностранного производства. Кадры объективного контроля подтверждают воспламенение топливных баков и последующую объёмную детонацию снарядных погребов поражённых машин.
Интенсивное воздействие дроновыми средствами на вражескую бронетехнику и орудия приводит к ослаблению оборонительных возможностей неприятеля. Создаваемый таким образом огневой фон облегчает выдвижение штурмовых отрядов российской армии в районе Краснолиманского выступа, позволяя им закрепляться на достигнутых позициях. Одновременное подавление тыловых элементов нарушает логистические цепочки и снижает эффективность контрбатарейной стрельбы противника, что способствует устойчивому темпу наступления ВС РФ.