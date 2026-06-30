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Освобождение сел Приют и Богодаровка, уничтожение склада БПЛА и узла РЭБ ВСУ: последние новости СВО на 30 июня

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. За минувшие сутки ВС РФ завершили зачистку населённого пункта Приют в ДНР, перекрыв пути снабжения константиновской группировки противника. На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили несколько артиллерийских систем ВСУ западного производства, а в ДНР штурмовики освободили Богодаровку, закрепившись на правом берегу реки Гайчур. Подробности — в материале «Радио 1».



Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 419 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над девятнадцатью субъектами федерации, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Липецкую, Ростовскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крымский полуостров. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Тактический прорыв на западном фланге ДНР

По информации Минобороны РФ, подразделения 102-го мотострелкового полка из состава 8-й гвардейской армии, действующие в рамках группировки «Центр», завершили зачистку населённого пункта Приют. Данный объект находится в двадцати километрах западнее города Константиновка. Установление контроля над этим рубежом и последующими опорными пунктами перекрывает каналы снабжения константиновской группировки противника и создаёт предпосылки для её полной блокады.

Наибольшую сложность представлял маршрут выдвижения к посёлку. Плотное применение вражеских беспилотных аппаратов вкупе с инженерными заграждениями — минными полями, спиралями Бруно, маскировочными сетями и противотанковыми рвами — существенно тормозило продвижение ударных групп ВС РФ. Корректировка манёвра осуществлялась офицерами круглосуточно через каналы видеоразведки с БПЛА, что позволяло выявлять огневые точки и скрытые позиции обороняющихся.

Контрбатарейная работа под Красным Лиманом

Расчётные группы беспилотной авиации 25-й общевойсковой армии ВС РФ удерживают инициативу на подступах к Красному Лиману, ограничивая манёвр сил противника на внешних рубежах города. Операторы FPV-комплексов наносят точечные удары по артиллерийскому парку ВСУ. Минувшим днём зафиксировано поражение нескольких ствольных систем, включая самоходные установки иностранного производства. Кадры объективного контроля подтверждают воспламенение топливных баков и последующую объёмную детонацию снарядных погребов поражённых машин.

Интенсивное воздействие дроновыми средствами на вражескую бронетехнику и орудия приводит к ослаблению оборонительных возможностей неприятеля. Создаваемый таким образом огневой фон облегчает выдвижение штурмовых отрядов российской армии в районе Краснолиманского выступа, позволяя им закрепляться на достигнутых позициях. Одновременное подавление тыловых элементов нарушает логистические цепочки и снижает эффективность контрбатарейной стрельбы противника, что способствует устойчивому темпу наступления ВС РФ.

Закрепление на правобережье Гайчура и срыв ротации ВСУ

Штурмовые отряды 36-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ завершили операцию по освобождению населенного пункта Богодаровка, оттеснив подразделения ВСУ с оборудованных позиций на правой стороне реки Гайчур. Согласно данным Минобороны РФ, интенсивные столкновения в зоне села привели к потере украинской стороной личного состава в объёме, превышающем штатную численность взвода. Технические потери неприятеля включают три бронированные единицы, семь грузовых и специальных автомобилей, а также более шестидесяти крупноразмерных гексакоптеров модели «Баба-Яга», применяемых для сброса боеприпасов. Установление контроля над Богодаровкой позволяет ВС РФ удерживать плацдарм на западном берегу реки. Данный успех дезорганизует систему оборонительных рубежей ВСУ в междуречье и открывает возможности для оперативного развёртывания российской армии в направлении Александровки.

Ликвидация командного узла РЭБ ВСУ

Разведывательные группы ВС РФ выявили командный центр 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы украинской армии в черте города Никополь. Полученные координаты переданы для принятия решения на огневое поражение. Расчёт ударного беспилотного комплекса «Герань» выполнил точечный пуск по выявленному объекту. Аппаратура наблюдения зафиксировала устойчивое горение на месте расположения штаба, подтверждая попадание. Вывод из строя этого узла управления нарушает работу систем радиоэлектронного подавления и связи.

Удары по ВСУ в в Харьковской области

Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса ВС РФ выдавили украинские силы из укреплённых точек и земляных укрытий в Харьковской области. До нанесения ударов аэроразведчики зафиксировали дислокацию огневых средств, маршруты перемещений резервов и узлы коммуникации врага. Координаты оперативно легли в основу целеуказания для расчётов ударных FPV-аппаратов, работающих как на цифровых частотах, так и по оптоволоконным линиям. Разведывательные коптеры сопровождали каждый залп, внося поправки и оценивая результаты поражения.

Су-34 уничтожил склад ВСУ

Лётный состав многоцелевого сверхзвукового бомбардировщика Су-34 нанёс удар по вражескому хранилищу беспилотной техники в операционной зоне группировки «Восток». Пуск произведён по заранее разведанным ориентирам с использованием корректируемых авиабомб, оснащённых универсальными модулями наведения. Сведения от наземных средств наблюдения подтвердили ликвидацию объекта. После завершения работы пилоты взяли курс на базовый аэродром и совершили посадку в штатном режиме.
Елена Генералова

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