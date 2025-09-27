«Очередная фальсификация здравого смысла»: Захарова раскритиковала слова Стубба о международном праве

27 сентября 2025, 00:34

Захарова: Стуббу стоит начать с ЕС, если он намерен говорить о международном праве

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Финляндии Александера Стубба о конфликте на Украине и ситуации в Палестине. Соответствующий комментарий она разместила в своем Telegram-канале.





Захарова ответила на слова Стубба о том, что РФ «не имеет права продолжать агрессию против Украины», в то время как Израиль не должен нарушать международное право в Палестине.





«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», — указала официальный представитель МИД России.

«Начинать он (Стубб) должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента. Там на деньги ЕС русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению со стороны киевского режима, который (...) сносит и уничтожает всё, что связано с историей и идентичностью русских», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.