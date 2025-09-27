«Очередная фальсификация здравого смысла»: Захарова раскритиковала слова Стубба о международном праве
Захарова: Стуббу стоит начать с ЕС, если он намерен говорить о международном праве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Финляндии Александера Стубба о конфликте на Украине и ситуации в Палестине. Соответствующий комментарий она разместила в своем Telegram-канале.
Захарова ответила на слова Стубба о том, что РФ «не имеет права продолжать агрессию против Украины», в то время как Израиль не должен нарушать международное право в Палестине.
«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», — указала официальный представитель МИД России.Она напомнила о тесном взаимодействии Тель-Авива и Киева, а также о приобретении Финляндией в 2023 году израильских систем ПРО на сумму 317 миллионов евро. Захарова также отметила, что ситуация на Украине (включая русофобию) является результатом провокации стран НАТО.
Как известно, после событий 2014 года власти Украины активизировали меры по дистанцированию от советского прошлого и России, что отразилось, в том числе, и на отношении к русскому языку.
Захарова предложила Стуббу начать обсуждение международного права с ситуации в его регионе, где страдает русскоязычное население.
«Начинать он (Стубб) должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента. Там на деньги ЕС русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению со стороны киевского режима, который (...) сносит и уничтожает всё, что связано с историей и идентичностью русских», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на личную просьбу Владимира Зеленского.