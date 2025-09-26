26 сентября 2025, 21:17

МИД: Украина планирует провокации в Румынии и Польше, используя флаг России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений венгерских СМИ о готовящихся со стороны Киева диверсиях в Румынии и Польше под чужим флагом.