В МИД предрекли мировую войну, если Киев реализует провокации в Европе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений венгерских СМИ о готовящихся со стороны Киева диверсиях в Румынии и Польше под чужим флагом.
В телеграм-канале дипломата говорится, что в ряде венгерских изданий появилась информация о планах Владимира Зеленского организовать атаки с использованием российских беспилотников «Герань» с тем, чтобы обвинить в них Россию. Захарова утверждает, что на Банковой готовят «свой Гляйвицкий инцидент» с целью создать casus belli для конфликта между Москвой и странами НАТО.
Она подчеркнула, что в случае подтверждения этих сведений, современная Европа «никогда не была столь близко к началу третьей мировой войны».
В частности, портал Pestisracok писал, что украинские спецслужбы совместно с Вооружёнными силами планируют удары по крупным логистическим узлам в Румынии и Польше, через которые, как отмечается в публикации, осуществляется переброска иностранного вооружения на Украину.
В сообщениях венгерских СМИ указывают, что атаки могут выполнить «с использованием беспилотников российского производства с территории Западной Украины». Обозреватели пишут, что 16 сентября на Яворовский полигон в посёлке Старичи, где располагается международный центр имени гетмана П. Сагайдачного, доставили дроны типа «Герань».
