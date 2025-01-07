ВС РФ зачистили основную территорию Дзержинска

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Российские военные зачистили основную территорию Дзержинска (Торецка) в ДНР от украинских боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идет зачистка оставшейся группировки», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что большая часть города уже зачищена российскими силами. В силовых структурах отметили, что противник несет огромные потери на данном направлении, которые уже идут на тысячи.
По поступающим данным, в Дзержинске ВСУ потеряли контроль над последним укрепрайоном на шахте. Под контролем противника находится не более 5% площади.
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Элина Позднякова