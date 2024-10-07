На Украине создали соединения, скрывающие следы применения отравляющих веществ

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, заявил, что украинские ученые провели научное исследование с целью разработки соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ, информирует РИА Новости.
На брифинге Кириллов сообщил, что особый интерес киевского режима к списочным химикатам отражает деятельность Национальной академии наук Украины.
Помимо этого, Кириллов сообщил, что в ходе СВО было зафиксировано свыше 400 случаев использования Украиной химических средств для подавления беспорядков и списочных химикатов, таких как Би-Зет.
Ранее сообщалось, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В 2023-2024 годах ее специалистами была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия», — сказал он.
Помимо этого, Кириллов сообщил, что в ходе СВО было зафиксировано свыше 400 случаев использования Украиной химических средств для подавления беспорядков и списочных химикатов, таких как Би-Зет.
Ранее сообщалось, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова