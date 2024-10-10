Стало известно, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
В США утверждают, что украинские войска могут сохранять контроль над некоторыми территориями в Курской области по крайней мере несколько месяцев. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Уточняется, что ВСУ имеют более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов после месяцев дефицита, что стало возможно благодаря украинским союзникам. Согласно информации источника, наибольшую помощь оказали Соединенные Штаты, Франция и Чехия.
В настоящее время Киев пытается определить, как обороняться в зимний период, а также начинает планировать военные действия на следующий год.
Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Читайте также:
Курский фермер рассказал об «оставшейся в поле» финансовой подушке из-за действий ВСУ
Танк–победитель биатлона выдержал 19 попаданий за бой в зоне СВО
Киев готов к прекращению огня при одном условии
В настоящее время Киев пытается определить, как обороняться в зимний период, а также начинает планировать военные действия на следующий год.
Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Читайте также:
Курский фермер рассказал об «оставшейся в поле» финансовой подушке из-за действий ВСУ
Танк–победитель биатлона выдержал 19 попаданий за бой в зоне СВО
Киев готов к прекращению огня при одном условии
Екатерина Коршунова