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Возможная сделка Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам положила начало разделу Украины. Об этом в своем материале написал глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности — начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно Зеленский и никто другой. (…) Зеленский уже с 2024 года активно пытается продать Украину оптом и в розницу, поскольку понимает, что шансов у нее не осталось», — сказано в материале, опубликованном на сайте «Другой Украины».Медведчук резюмировал, что глава киевского режима не думает о простых украинцах и сам находится в американской ловушке.
При помощи редкоземельной сделки США хотят вернуть вложенные в Украину деньги.
Ранее стало известно, какой сюрприз приготовила США Украина.
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