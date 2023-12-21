Раскрыта основная задача ВС РФ на 2023 год

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Основной задачей российской армии в 2023 году стало отражение контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами», - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
Он пояснил, что в планах Украины было за 15 суток контрнаступления заблокировать Мелитополь, а после продолжить наступательные действия с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и дойти до границы с Крымом.
Таким образом, противник, понеся огромные потери, не смог преодолеть даже тактическую зону российской обороны и провалил контрнаступление, заключил Герасимов.
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Элина Позднякова