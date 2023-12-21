ВС РФ стремительно расширяют контроль в зоне СВО, наступая на ВСУ

Фото: сайт Кремля
Российская армия уверенно расширяет зоны контроля при проведении спецоперации. Об этом рассказал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов выступил на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.
По его словам, российские военные мужественно и решительно выполняют поставленные боевые задачи.
Герасимов также заявил, что за полгода ВСУ потеряли порядка 160 тысяч человек. Кроме потерь живой силы за тот же период времени ВС Украины лишились 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. Таким образом, Герасимов сделал вывод, что украинское контрнаступление провалилось.
Читайте также:
Киев планировал за 15 суток блокировать Мелитополь в рамках контрнаступления
Раскрыты чудовищные данные о ежедневных потерях ВСУ
Новости СВО: где ВСУ пытаются атаковать, на каком участке идут тяжелые бои
«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — рассказал Герасимов.
Герасимов также заявил, что за полгода ВСУ потеряли порядка 160 тысяч человек. Кроме потерь живой силы за тот же период времени ВС Украины лишились 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. Таким образом, Герасимов сделал вывод, что украинское контрнаступление провалилось.
Читайте также:
Киев планировал за 15 суток блокировать Мелитополь в рамках контрнаступления
Раскрыты чудовищные данные о ежедневных потерях ВСУ
Новости СВО: где ВСУ пытаются атаковать, на каком участке идут тяжелые бои
Элина Позднякова