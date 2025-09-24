Раскрыта причина смены риторики Трампа в отношении России и Украины
Обозреватель Вайнер: Трамп поменял риторику ради Нобелевской премии
Президент США Дональд Трамп сменил свою риторику по вопросу России и Украины с целью получения Нобелевской премии мира. В этом уверен политический обозреватель Грег Вайнер.
Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что «экономика России разорвана в клочья», «страна напоминает бумажного тигра, который не способен победить в конфликте».
По словам Вайнера, правление Трампа вызывает всё больше вопросов в мировом сообществе. В этот момент американский лидер «резко меняет пластинку».
«Он внезапно заявляет о готовности к диалогу, о важности мира и сотрудничества. Но эта "мягкость" появляется не случайно — она приурочена к 10 октября, когда будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Трамп прекрасно понимает: чтобы получить эту награду, нужно не просто говорить о мире, а показать конкретные результаты», — пояснил Вайнер в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По мнению обозревателя, до 10 октября Трамп попытается создать видимость прогресса. И если это удастся, то глава США станет обладателем желанной премии, а вместе с ним и образом президента, который остановил третью мировую войну.
После противоречивых слов Трампа в адрес РФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко ценит готовность американского коллеги оказать помощь в мирном урегулировании украинского конфликта, пишут argumenti.ru.
«Президент Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки», — сказал Песков в интервью для РБК.
Он добавил, что у Москвы в ближайшее время будет возможность донести свою оценку последних событий вокруг украинского урегулирования до Вашингтона.