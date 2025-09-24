Раскрыта причина смены риторики Трампа в отношении России и Украины

24 сентября 2025, 13:59

Обозреватель Вайнер: Трамп поменял риторику ради Нобелевской премии

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп сменил свою риторику по вопросу России и Украины с целью получения Нобелевской премии мира. В этом уверен политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что «экономика России разорвана в клочья», «страна напоминает бумажного тигра, который не способен победить в конфликте».



По словам Вайнера, правление Трампа вызывает всё больше вопросов в мировом сообществе. В этот момент американский лидер «резко меняет пластинку».





«Он внезапно заявляет о готовности к диалогу, о важности мира и сотрудничества. Но эта "мягкость" появляется не случайно — она приурочена к 10 октября, когда будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Трамп прекрасно понимает: чтобы получить эту награду, нужно не просто говорить о мире, а показать конкретные результаты», — пояснил Вайнер в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Президент Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки», — сказал Песков в интервью для РБК.