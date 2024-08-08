ВСУ потеряли 660 военных в Курской области

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Подразделения ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь Курской области, с начала боевых действий на данном направлении потеряли уже 660 военных и 82 единицы боевой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что среди подбитой российскими военными техники значатся 55 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортёров, восемь танков, шесть боевых машин пехоты и инженерная машина разграждения.
При этом за последние сутки украинские войска потеряли порядка 400 военных и 32 единицы боевой техники, включая 24 боевые бронированные машины «Козак», четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и танк.
В настоящее время операция по ликвидации формирований ВСУ на данном направлении продолжается.
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При этом за последние сутки украинские войска потеряли порядка 400 военных и 32 единицы боевой техники, включая 24 боевые бронированные машины «Козак», четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и танк.
В настоящее время операция по ликвидации формирований ВСУ на данном направлении продолжается.
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Анастасия Чинкова