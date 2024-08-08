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«Военкоры РВ» назвали подразделение, остановившее ВСУ на границе Курской области

«РВ»: мотострелки ВКС РФ остановили попытку прорыва ВСУ внутрь Курской области
08 августа 2024, 12:05
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Мотострелки Воздушно-космических сил (ВКС) России остановили попытку украинских войск прорвать вглубь Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что эти подразделения были экстренно переброшены в регион и заняли позиции вблизи населённого пункта Коренево. В результате успешных действий продвижение ВСУ было остановлено.

Украинские подразделения войск понесли серьёзные потери в ходе битв с ВКС РФ, поэтому были вынуждены отступить.



Ранее в этот день заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вынести урок из событий, которые развернулись в Курской области в последние несколько дней.

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#вс рф
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#военкор
#атака
#сво
Боец ВС РФ «Запал»: ВСУ чаще стали использовать «кустарные» боеприпасы
08 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Украинские боевики начали чаще использовать взрывные устройства кустарного производства на Артемовском направлении. Об этом рассказал сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным «Запал», его слова приводит РИА Новости.
«За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать», — рассказал российский военный.

По его словам, теперь саперам приходится быть еще более осторожными. Также по этой причине часто уничтожение боеприпасов происходит на месте обнаружения.

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#боеприпас
#всу
#сво
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ВСУ потеряли 660 военных в Курской области
МО: при попытке атаки Курской области ВСУ потеряли 660 военных
08 августа 2024, 12:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подразделения ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь Курской области, с начала боевых действий на данном направлении потеряли уже 660 военных и 82 единицы боевой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что среди подбитой российскими военными техники значатся 55 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортёров, восемь танков, шесть боевых машин пехоты и инженерная машина разграждения.

При этом за последние сутки украинские войска потеряли порядка 400 военных и 32 единицы боевой техники, включая 24 боевые бронированные машины «Козак», четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и танк.

В настоящее время операция по ликвидации формирований ВСУ на данном направлении продолжается.

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Обстановка в Курской области и успехи ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО

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#всу
#вс рф
#спецоперация
#курская область
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Обстановка в Курской области и успехи ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО
В Курскую область прибыло значительное количество подкреплений ВС РФ
08 августа 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские десантники успешно штурмуют ВСУ в Часов Яре, тем временем противник подвозит резервы к Торецку. В Курскую область уже прибыли значительные российские силы, сейчас там ведутся мощные боевые действия с целью полного уничтожения подразделений ВСУ.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на утро 08.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Здесь обстановка остается сложной, противник задействовал более крупные силы, чем это ожидалось. Сейчас нашим военным предстоит стабилизировать фронт и локализовать дальнейшие прорывы ВСУ. Для этих целей в регион прибыли значительные российские силы, в том числе ветераны ЧВК «Вагнер», которые в составе ряда подразделений Минобороны уже приступили к уничтожению врага в Курской области.

Также к работе приступила группа «Аида» СпН «Ахмат» ВС РФ. Российские военкоры ожидают уже в ближайшее время хороших новостей из Курской области.

Тем временем Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщает, что у Коренево был бой с группой ГУР. Противник понес потери убитыми, при этом раненые смогли отойти. Всего за минувшую ночь уничтожено 20 единиц техники.

«Двигаясь со стороны села Свердликово, противник направился на Коренево, где располагается железнодорожная станция, через которую ранее ходили поезда на Киев. По состоянию на 4 часа утра по мск российские войска остановили продвижение противника на этом направлении. Понеся потери, ВСУ были вынуждены откатиться», — пишет Telegram-канал «Военная хроника».

ВСУ используют танки и артиллерию для нанесения ударов по дорогам и местам, где можно укрыться. В Судже сохраняется тяжелейшая обстановка. Однако противник в город не зашел.

По Сумской области, откуда враг атакует курское приграничье, наносятся массированные удары управляемыми бомбами КАБ.

Покровское направление


Здесь продолжаются бои за Желанное. Тут нашим парням удалось зацепиться за восточную окраину. В самом селе противник продолжает обороняться, а российские бойцы пытаются обойти населенный пункт с флангов. По последним данным с мест, армия России полностью освободила Сергеевку и продвинулась в Лисичном и Ивановке. Противник вынужден эту информацию подтвердить.

«Войска РФ захватили Сергеевку и продвинулись возле Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лисичного, Гродовки, Новожеланного, Желанного и Ивановки», — сообщил украинский военный паблик Deep State.

Торецкое направление


Туда противник прислал серьезное подкрепление, однако продолжает отступать восточнее Нью-Йорка (Новгородского), а ВС РФ тем временем зачищают северо-восточную часть города. Продолжаются бои в пригороде Торецка, куда уже зашла армия России.

Харьковское направление


За минувшие сутки ВСУ продолжали атаковать в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск. Штурмы пытались провести малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники.

«Все попытки ВФУ вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не допущено. На данный момент украинские боевики, неся потери, эпизодически продолжают контратакующие действия, но в целом боевые действия носят позиционный характер», — написал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Кураховское направление


Идут серьезные бои в пригороде Красногоровки. Наши силы выбили противника к Жуковскому водохранилищу, двигаясь в районе реки Лозовая. По последним данным, имеется продвижение российской армии между Красногоровкой и Марьинкой.

Часовоярское направление


Ивановские десантники штурмуют украинские позиции в Часов Яре под огнем артиллерии. Сейчас на Украине про ДНР и сложную для ВСУ там ситуацию подзабыли. Юго-западнее микрорайона «Канал», возле труб канала «Северский Донец — Донбасс», противник оборудовал сеть укрепленных точек, по которым было нанесено огневое поражение. В частности, здесь были расположены опорные пункты и позиции пулеметчиков ВСУ.

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#военные
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#чвк
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В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Курскую область
Подоляк: атака ВСУ на Курскую область положительно скажется на переговорах с РФ
08 августа 2024, 11:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на мирные переговоры и укрепит позиции Киева. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.
По словам главы офиса Зеленского, любые компромиссы Россия воспринимает как слабость. Подоляк подчеркнул, что усиление переговорных позиций Киева необходимо достичь «повышением цены войны».

Он заключил, что происходящее в Курской области должно напугать общественность, ведь, по его мнению, только страх вызывает у людей реакцию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в связи с действиями ВСУ в Курской области призывает международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.

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#россия
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#спецоперация
#курская область
#переговоры
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Стало известно, что сейчас реально происходит в Курской области
Врио главы Курской области Смирнов: ВСУ не продвинулись в регионе, они отступают
08 августа 2024, 11:46

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Боевики Вооруженных сил Украины не продвинулись в Курской области, они отступают. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов, пишет ТАСС.
По его словам, ВСУ не продвинулись «ни на один метр». Военные ВС РФ наносят поражение живой силе и технике Украины.

Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ.

По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, продвижение противника удалось остановить. Президенту России Владимиру Путину он пообещал, что операция будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу». Ранее в Минздраве сообщили, что при обстрелах пострадал 31 человек.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий. По его словам, участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.

Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Озвучено число погибших во время атаки ВСУ в Курской области
Четыре человека погибли при атаках ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 11:41

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В результате атак ВСУ в Курской области погибли четыре мирных жителя. Об этом 8 августа сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
По его словам, в результате действий украинских войск пострадало несколько жителей приграничных населённых пунктов Курской области. Также четверо погибли.

Белостоцкий подчеркнул, что ни один из раненых не погиб после госпитализации в больницы региона. Врачи эффективно справились со всеми поставленными перед ними задачами и спасли раненых граждан.

Он также подчеркнул, что около трех тысяч граждан были эвакуированы из приграничных районов области.

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#всу
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На фото попал момент за секунду до подрыва авто военкора Поддубного
Mash: появились фото с дрона, атаковавшего автомобиль военкора Поддубного
08 августа 2024, 11:36

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В соцсетях распространился кадр, который, предположительно, был сделан с дрона-камикадзе, атаковавшего машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на снимке изображен момент за несколько секунд до подрыва машины. По словам журналиста Александра Коца, после попадания вражеского дрона авто журналиста улетело в кювет и загорелось.




Согласно информации источника, Поддубный выпал из салона машины, когда она перевернулась после взрыва.

Напомним, вечером 7 августа Telegram-каналы облетела новость о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, однако не прошло и двух часов, как появилась информация о том, что Поддубный ранен, но жив. В настоящее время состояние журналиста стабилизировалось, и медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.

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Медведев раскрыл, чем закончится спецоперация на Украине
Медведев: СВО завершится безусловной победой России
08 августа 2024, 11:14

Дмитрий Медведев

Спецоперация на Украине завершится безусловной победой России. Об этом в соцсети Х заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев по случаю годовщины войны в Южной Осетии.
Напомним, что во время этого конфликта Медведев являлся главой государства.

Он подчеркнул, что в 2008 году российской стороне удалось защитить свой народ и отстоять интересы России после нападения тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Исходя из этого, нынешний конфликт также завершится победой России.

Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Тогда Россия вступилась за граждан республики, многие из которых являлись гражданами РФ, а также за миротворцев, которые работали в Южной Осетии ещё с 1992 году. Война длилась пять дней. В результате столкновений погибли свыше тысячи человек: 72 российских военных и мирные жители. После этой войны, 26 августа 2008 года Россия признала независимость республики Южная Осетия.

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#россия
#конфликт
#политика
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Российская армия освободила Сергеевку
«РВ»: ВС РФ взяли под контроль поселок Сергеевка на Покровском направлении
08 августа 2024, 11:07

Фото: iStock/zim286

Российские военные взяли под контроль поселок Сергеевка на покровском направлении. Об этом информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным аналитиков портала Deep State, бойцы ВС РФ продвинулись в районе Новоселовки Первой, в Желанном, Тимофеевке и других населенных пунктах. В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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