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Мотострелки Воздушно-космических сил (ВКС) России остановили попытку украинских войск прорвать вглубь Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что эти подразделения были экстренно переброшены в регион и заняли позиции вблизи населённого пункта Коренево. В результате успешных действий продвижение ВСУ было остановлено.
Украинские подразделения войск понесли серьёзные потери в ходе битв с ВКС РФ, поэтому были вынуждены отступить.
Ранее в этот день заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вынести урок из событий, которые развернулись в Курской области в последние несколько дней.
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Украинские подразделения войск понесли серьёзные потери в ходе битв с ВКС РФ, поэтому были вынуждены отступить.
Ранее в этот день заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вынести урок из событий, которые развернулись в Курской области в последние несколько дней.
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Анастасия Чинкова