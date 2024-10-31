ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении.
Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.
Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России после референдума в сентябре 2022 года, результаты которого не признаются Киевом. В настоящее время более 70% территории региона контролируется российскими войсками, в то время как украинские силы удерживают оставшуюся часть, включая областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является город Мелитополь.
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«Расчеты 120-мм минометов Новороссийских десантников нанесли огневое поражение и уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте на ореховском направлении», — говорится в сообщении ведомства.
Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России после референдума в сентябре 2022 года, результаты которого не признаются Киевом. В настоящее время более 70% территории региона контролируется российскими войсками, в то время как украинские силы удерживают оставшуюся часть, включая областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является город Мелитополь.
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Елена Перлова