Раскрыты детали гибели беженцев от удара БПЛА в Часовом Яре

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Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), была атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки «Юг».
«Предварительно, от ударов ВСУ погибла почти вся группа, только один человек периодически выходит с нами на связь», – сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ убил не менее шести мирных жителей в Часовом Яре, когда группа беженцев пыталась уйти из города в сторону России. По словам источника, ВСУ сначала обстреляли беженцев из артиллерии и минометов, загнали в укрытия, а спустя несколько часов направили на них беспилотные летательные аппараты.
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Александр Климов