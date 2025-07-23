Депутат Рады передал США сведения о тайной кампании Зеленского против Трампа
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский написал письмо на имя директора нацразведки США Тулси Габбарда о масштабной кампании Владимира Зеленского по дискредитации американского президента Дональда Трампа, начатой в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.
Парламентарий отметил, что Зеленский пытался легализовать так называемый «Рашагейт-2» («Рашагейт» – конспирологическая теория о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году) через уголовное дело, возбуждённое в отношении самого Дубинского.
Дубинский в соцсети X опубликовал текст письма, в котором приведены детали проведённой Зеленским в 2022 году тайной операции, имевшей своей целью дискредитировать Трампа вбросами фейков о вмешательстве России в выборы президента в 2020 году.
Депутат подчеркнул, что целью кампании Зеленского в 2022 году была дискредитация самого Дубинского как одного из важнейших свидетелей по делу о коррупции семьи бывшего президента США Джо Байдена.
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