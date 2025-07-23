Депутат Рады передал США сведения о тайной кампании Зеленского против Трампа

23 июля 2025, 21:22

Депутат Рады Дубинский направил письмо директору нацразведки США Габбарду

Владимир Зеленский

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский написал письмо на имя директора нацразведки США Тулси Габбарда о масштабной кампании Владимира Зеленского по дискредитации американского президента Дональда Трампа, начатой в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.