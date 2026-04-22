11 человек пострадали при обрушении подъезда после атаки БПЛА в Сызрани
В Сызрани из-за атаки беспилотников ВСУ обрушился подъезд жилого дома, пострадали 11 человек, включая двоих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще могут оставаться люди.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что спасатели уже вытащили четырех человек, в том числе одного ребенка.
В прокуратуре региона отметили, что сотрудники следят за соблюдением прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, и обеспечивают взаимодействие со всеми ведомствами для оперативной помощи жителям города.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ повредили жилые дома и автомобили в Севастополе.
Читайте также: