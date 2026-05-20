Раскрыты масштабы ночной атаки беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили 273 беспилотника ВСУ над Россией в ночь с 19 на 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
По информации ведомства, вражеская атака велась в период с 20:00 вторника до 07:00 среды. Воздушные цели перехватили над территориями 20 регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областей, Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Крым и Татарстан.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
