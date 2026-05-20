Раскрыты масштабы ночной атаки беспилотников ВСУ

20 мая 2026, 08:14

Российские силы ПВО сбили 273 беспилотника ВСУ за ночь

Силы ПВО сбили 273 беспилотника ВСУ над Россией в ночь с 19 на 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.