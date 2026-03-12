Силы ПВО вечером и ночью сбили украинские дроны в пяти районах Ростовской области

12 марта 2026, 06:45

Фото: iStock/Oselote

Минувшим вечером и ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.





Он уточнил, что ПВО ликвидировала украинские дроны в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском районах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.



Информация о последствиях все еще уточняется. Точное количество уничтоженных БПЛА в материале не приводится.



