Силы ПВО вечером и ночью сбили украинские дроны в пяти районах Ростовской области
Минувшим вечером и ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что ПВО ликвидировала украинские дроны в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском районах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Информация о последствиях все еще уточняется. Точное количество уничтоженных БПЛА в материале не приводится.
Иранский дрон врезался в небоскрёб из элитного района в Дубае
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 12 марта над Краснодаром также прогремело несколько взрывов.