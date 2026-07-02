Раскрыты основные цели массированных ударов ВС РФ по Украине
Военэксперт Матвийчук: ночью ВС РФ ударили по 20 промышленным объектам Киева
Целью атаки ВС РФ минувшей ночью стали высокоэнергетические объекты, удары по которым должны остановить украинский военно-промышленный комплекс. Так считает военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA News Анатолий Матвийчук.
Напомним, в ночь на 2 июля российские силы нанесли по Украине масштабный комбинированный удар дронами, расчетами ОТРК «Искандер», крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, пишут argumenti.ru.
«Были цели в Киеве и окрестностях, в Харькове и области, Кривом Роге и Полтавской области, в Черкассах, а также в Днепропетровской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях», — говорится в материале издания.
По Киеву было выпущено от 50 до 74 баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. При этом Матвийчук в беседе с Life.ru подчеркнул, что такие удары являются плановыми и направлены на демилитаризацию Украины.
По его словам, главными задачами ВС РФ является уничтожение высокоэнергетических объектов для остановки украинского ВПК и создание транспортного коллапса, который не позволит противнику перемещать войска и вооружение, а также получать его с Запада.
«Сегодня ночью удары были нанесены по 20 промышленным объектам Киева. Главный из них — завод "Радионикс", который выпускал ракеты "Фламинго", дальнобойные "Fire Point 7" и "Fire Point 9", а также "Нептуны" и лицензионные зенитные ракеты. Кроме того, удары нанесены по аэродромам в Полтаве, Черкассах, Чернигове и Киевской области», — уточнил военэксперт.
Там базировались советские МиГи, западные F-16 и, возможно, французские «Миражи». В Полтаве российские удары пришлись по складам и заводам, выпускающим боеприпасы, заключил Матвийчук.