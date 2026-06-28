В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в Красном Лимане

28 июня 2026, 14:15

Российские военные освободили 59 зданий и пять опорных пунктов в Красном Лимане

Фото: iStock/zim286

Военные ВС РФ взяли под контроль еще пять опорных пунктов и 59 зданий в Красном Лимане в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





Указанными объектами овладели подразделения 67-й мотострелковой дивизии, которые вели бой в северо-западной части города. Потери противника на этом участке составили около 30 боевиков, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления БПЛА.

«Штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ», – передает ведомство.