ВСУ угрожали мирным жителям Константиновки убийством в случае эвакуации в РФ

01 июля 2026, 09:43

Фото: iStock/IherPhoto

Боец группы эвакуации 4-й бригады ВС РФ группировки войск «Южная» с позывным «Москва» заявил, что украинские военные угрожали жителям Константиновки расправой в случае выхода на российскую сторону. По его словам, мирные жители сами рассказали об этом во время общения, пишет РИА Новости.