ВСУ угрожали мирным жителям Константиновки убийством в случае эвакуации в РФ
Боец группы эвакуации 4-й бригады ВС РФ группировки войск «Южная» с позывным «Москва» заявил, что украинские военные угрожали жителям Константиновки расправой в случае выхода на российскую сторону. По его словам, мирные жители сами рассказали об этом во время общения, пишет РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что военнослужащие ВСУ требовали уходить только в районы, где сохраняется украинский контроль. Попытку перейти к российским силам, по его версии, они встречали угрозами убийством.
Наши военные сообщают, что бои за Константиновку в ДНР продолжаются. В подразделениях ВС РФ утверждают, что часть украинских сил в городе находится в окружении. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российская армия ежедневно усиливает давление на противника по всей линии фронта и сейчас «практически добирает Константиновку».
В условиях продолжающегося противостояния особое внимание по-прежнему приковано к вопросам безопасности гражданского населения, организации гуманитарной помощи и возможной эвакуации из опасных районов. Развитие событий вокруг Константиновки остается одним из заметных эпизодов текущей ситуации на линии соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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