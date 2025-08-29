Раскрыты планы ЕС в отношении России после удара по Киеву

29 августа 2025, 13:39

Euractiv: ЕС усилит антироссийские санкции после ударов по Киеву

Фото: istockphoto/designer491

Страны ЕС обсуждают ужесточение мер против России в составе готовящегося 19‑го пакета санкций после удара по Киеву в ночь на 28 августа, пишет Euractiv со ссылкой на документы.