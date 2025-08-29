Раскрыты планы ЕС в отношении России после удара по Киеву

Достижения.рф

Euractiv: ЕС усилит антироссийские санкции после ударов по Киеву
Страны ЕС обсуждают ужесточение мер против России в составе готовящегося 19‑го пакета санкций после удара по Киеву в ночь на 28 августа, пишет Euractiv со ссылкой на документы.



В планах — меры против так называемого «теневого флота», который якобы используется для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа: министры обсудят расширение рестрикций в отношении предполагаемых участников этой «экосистемы» — операторов судов, трейдеров, НПЗ, портов и компаний по управлению судами.

Euractiv отмечает, что в список могут быть включены предприятия, базирующиеся в Китае и Индии; в настоящее время там уже значатся один индийский НПЗ и два китайских банка, но перечень может быть значительно расширен.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ввести вторичные санкции против поставок российской нефти, аналогичные американским пошлинам.

