Раскрыты планы США по Украине

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Американский проект по достижению мира на Украине предполагает прекращение огня на постоянной основе, пишет Reuters. Обозреватели подчеркнули, что киевский режим готов начать переговоры с Москвой при участии США и Европы, как только огонь будет остановлен.
«Постоянное прекращение огня. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран», — сказано в материале со ссылкой на предложение США.Предложение гласит, что Киев готов принимать участие в диалоге при параллельной подготовке механизмов мирного договора и повестки. После российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, 18 февраля, Москва и Вашингтон активно работают над урегулированием украинского кризиса.
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