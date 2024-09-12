ВСУ убивают своих же солдат, которые хотят сдаться в плен в Курской области

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
ВСУ убили сотни украинских военных, которые хотели сдаться в российский плен в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.
По его словам, ВС РФ взяли в плен в Курской области десятки украинских военных. Однако сами же украинцы убили сотни тех военных, которые собирались сдаться в российский плен.
Ранее он также сообщал, что ВСУ понесли значительные потери в приграничном Суджанском районе Курской области. По его словам, с начала операции украинская армия потеряла около семи тысяч солдат.
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«ВСУ делают всё, чтобы мы не могли пленных довести до нашего нуля, тыла. Я уже обратил внимание, что противник, наверное, не так сильно бывает занят уничтожением военных РФ, как уничтожением своих же бойцов, вздумавших сдаться в плен», — отметил Аллаудинов.
Ранее он также сообщал, что ВСУ понесли значительные потери в приграничном Суджанском районе Курской области. По его словам, с начала операции украинская армия потеряла около семи тысяч солдат.
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Элина Позднякова