Раскрыты подробности об убитом ВСУ ребенке

Балицкий: тело погибшей при атаке ВСУ девочки достали из-под завалов в Васильевке
В Васильевке спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома тело 12-летней девочки, погибшей в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что украинские боевики целенаправленно наносили удары по мирным жителям. Он назвал произошедшее «вопиющим преступлением», которое свойственно только киевскому режиму.
«К сожалению, для них это [конфликт], где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», — написал Балицкий.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также заверил, что семье окажут всю необходимую помощь. В настоящий момент оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.