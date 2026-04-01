Раскрыты подробности об убитом ВСУ ребенке

01 апреля 2026, 15:18

Балицкий: тело погибшей при атаке ВСУ девочки достали из-под завалов в Васильевке

В Васильевке спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома тело 12-летней девочки, погибшей в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.





Глава региона подчеркнул, что украинские боевики целенаправленно наносили удары по мирным жителям. Он назвал произошедшее «вопиющим преступлением», которое свойственно только киевскому режиму.

«К сожалению, для них это [конфликт], где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», — написал Балицкий.