01 апреля 2026, 13:59

Публицист Роджерс: Зеленский пребывает в отчаянии

Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за отсутствия денег на содержание государства и армии. Так считает публицист Александр Роджерс.





Ранее Зеленский рассказал о том, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса. В случае невыполнения этого условия Россия будет настаивать на изменении формата мирного договора.



1 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что главе киевского режима надо «уже сегодня» принять решение о выводе ВСУ с территории Донбасса.





«Данное решение позволило бы остановить горячую фазу конфликта и спасти большое количество жизней», — приводят argumenti.ru слова Пескова.

«Виктор Орбан, вероятно, выиграет предстоящие выборы. Не случайно в ход пошли очень грязные политтехнологии, типа вбросов каких-то перехваченных записей и другие подобные вещи. Все это говорит о том, что, на самом деле, у Орбана все хорошо», — считает Роджерс.