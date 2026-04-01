«В отчаянии»: У Зеленского нет денег на зарплаты для боевиков ВСУ
Публицист Роджерс: Зеленский пребывает в отчаянии
Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за отсутствия денег на содержание государства и армии. Так считает публицист Александр Роджерс.
Ранее Зеленский рассказал о том, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса. В случае невыполнения этого условия Россия будет настаивать на изменении формата мирного договора.
1 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что главе киевского режима надо «уже сегодня» принять решение о выводе ВСУ с территории Донбасса.
«Данное решение позволило бы остановить горячую фазу конфликта и спасти большое количество жизней», — приводят argumenti.ru слова Пескова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Роджерс отметил, что Зеленский сейчас пребывает в отчаянии, поскольку у него нет денег на поддержание жизнедеятельности государства и на зарплаты военнослужащим.
Эксперт добавил, что 90 миллиардов долларов, обещанные Украине странами ЕС, даже не начали собирать. При этом некоторые страны блокируют это финансирование, в том числе Венгрия во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
«Виктор Орбан, вероятно, выиграет предстоящие выборы. Не случайно в ход пошли очень грязные политтехнологии, типа вбросов каких-то перехваченных записей и другие подобные вещи. Все это говорит о том, что, на самом деле, у Орбана все хорошо», — считает Роджерс.
Он подчеркнул, что в случае победы действующего премьер-министра Венгрии на выборах, Зеленский останется без денег, газа и электричества.