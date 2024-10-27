В Курской области взяли в плен пулеметчицу ВСУ, допрос попал на видео

Фото: iStock/Sinenkiy
Российские военные захватили в плен воевавшую на стороне ВСУ украинку Наталью. Пулеметчица призналась, что прошла обучение в Британии. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».
На допросе женщина рассказала, что она родом из села в Полтавской области. По ее словам, все они оказались в рядах украинской армии по мобилизации.
Наталья пояснила, что вместе с группой других солдат проходила обучение в Британии. Уточняется, что в составе группы пулеметчиков числится порядка 60 человек. У всех разные должности от фельдшера до снайпера, заключила женщина.
Читайте также:
Пленный боевик ВСУ рассказал о дружбе с ВС РФ в Харьковской области
Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ
Российские военные освободили Измайловку в ДНР
Екатерина Коршунова