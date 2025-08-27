Раскрыты подробности пожара на крыше дома в Ростовской области после атаки БПЛА

27 августа 2025, 01:28

Слюсарь: В Ростове-на-Дону из-за пожара после атаки дрона ВСУ никто не пострадал

Фото: iStock/FelixRenaud

В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел пожар на крыше четырехэтажного жилого дома в переулке Халтуринский. Никто из жильцов не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.





Он отметил, что из здания были эвакуированы 15 человек. Им предложили размещение в пункте временного пребывания на базе школы №50.





«Выехал к месту пожара в многоквартирном доме по переулку Халтуринский в Ростов-на-Дону. После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на площади 250 кв.м», — писал Слюсарь.