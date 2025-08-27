Достижения.рф

Украинский БПЛА упал на дорогу в Белгороде и взорвался

Гладков: Беспилотник ВСУ упал на дорогу в Белгороде и взорвался
Фото: iStock/RamonCast

Белгород подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Дрон упал на дорогу и взорвался, повредив остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



Уточняется, что взрывная волна от детонации беспилотника о дорожное полотно вызвала повреждения остекления в жилых помещениях. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые уточняют информацию о последствиях атаки и масштабах причиненного ущерба.

При этом еще в 22:17 (мск) Гладков предупреждал, что опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории области.

Ранее «Радио 1» писало о том, что украинский беспилотник врезался в жилое здание в Ростове-на-Дону. У четырехэтажного дома загорелась крыша. Полыхающий дом сняли на видео.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0