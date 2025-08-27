Украинский БПЛА упал на дорогу в Белгороде и взорвался

27 августа 2025, 00:57

Гладков: Беспилотник ВСУ упал на дорогу в Белгороде и взорвался

Фото: iStock/RamonCast

Белгород подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Дрон упал на дорогу и взорвался, повредив остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.