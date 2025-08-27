Украинский БПЛА упал на дорогу в Белгороде и взорвался
Белгород подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Дрон упал на дорогу и взорвался, повредив остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что взрывная волна от детонации беспилотника о дорожное полотно вызвала повреждения остекления в жилых помещениях. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия работают оперативные службы, которые уточняют информацию о последствиях атаки и масштабах причиненного ущерба.
При этом еще в 22:17 (мск) Гладков предупреждал, что опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории области.
Ранее «Радио 1» писало о том, что украинский беспилотник врезался в жилое здание в Ростове-на-Дону. У четырехэтажного дома загорелась крыша. Полыхающий дом сняли на видео.
Читайте также: