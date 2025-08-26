Крыша жилого дома в Ростове-на-Дону загорелась после атаки дрона ВСУ
Украинский беспилотник врезался в жилое здание в Ростове-на-Дону. У четырехэтажного дома загорелась крыша. Об этом пишет Telegram-канал Mash, прикладывая видео.
Уточняется, инцидент произошел около 20 минут назад. Когда в здание врезался дрон ВСУ, жители стали в панике покидать свои квартиры. Некоторые бежали без верхней одежды.
Место происшествия было немедленно оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. По городу продолжают звучать сирены тревоги. Ранее «Радио 1» передавало, что БПЛА ВСУ атаковали Ростов-на-Дону поздней ночью 26 августа. В городе прогремело как минимум три мощных взрыва.
На данный момент информация о возможных пострадавших отсутствует, экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий происшествия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении санкций и импортных пошлин в отношении не только России, но и Украины. На эти меры он пойдет, если урегулирование конфликта затянется.
Читайте также: